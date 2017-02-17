Ocak ayında çek kullanımı ve karşılıksız çeklerde patlama

– Yeni yılın ilk ayında kullanılan çek sayısı 2 milyonu aşarken, karşılıksız çeklerin sayısı da yüzde 44 yükseldi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Ocak ayı çek raporuna göre; 2017’nin ilk ayında bankalara ibraz edilen çeklerin sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72.8 artarak 2.1 milyon adete, bu çeklerin parasal tutarı da yüzde 52 artışla toplam 69 milyar liraya ulaştı. Rapora göre 2017 yılının Ocak ayında parasal tutarı 2.3 milyar lira olan 64.4 bin adet çek için ‘karşılıksız’ işlemi yapıldı.

Bir önceki yıla göre karşılıksız çeklerin adedinde yüzde 44 ve tutarında da yüzde 30 artış görüldü. Ocak ayında “karşılıksız işlemi” yapılan 191 milyon lira tutarındaki 6.3 bin adet çek daha sonra ödendi.

Ocak ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, adet bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık azalışla yüzde 3.1 ve tutar bazında geçen yılın aynı dönemine göre 0.5 puan azalarak yüzde 3.3 olarak gerçekleşti.

Adet ve tutar bazında en fazla karşılıksız işlemi yapılan 5 il sırasıyla: İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir ve oldu.

Tutar olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu il ise yüzde 12.3 ile Iğdır oldu. Iğdır’ı sırasıyla, yüzde 10.7 ile Ardahan, yüzde 10 ile Kars, yüzde 8.3 ile Yozgat ve yüzde 7.7 ile Kırklareli takip etti. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise Çanakkale, Giresun ve Sinop olarak sıralandı.

Adet olarak, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu il de yüzde 6,4 oranla Iğdır oldu. Iğdır’ı sırasıyla, yüzde 6 ile Ağrı, yüzde 4.6 ile Bitlis ve Şanlıurfa, yüzde 4,5 ile Düzce takip etti. Adet olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en düşük olduğu iller ise Sinop, Aksaray ve Çanakkale olarak sıralandı.

DHA