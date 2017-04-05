Öcalan'ın kardeşlerinin ifadeleri alındı (2)

LEYLA GÜVEN'İN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI
Şanlıurfa'nın Halfeti İlçesi’nde dün gözaltına alınan DTK Eş Başkanı Leyla Güven, gözaltı süresi uzatılarak İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Abdullah Öcalan'ın 68'inci doğum günü kutlamasına katıldıktan sonra dün Ömerli Mahallesi'nde jandarma tarafından gözaltına alınan Leyla Güven Halfeti, İlçe Jandarma Komutanlığı’nda ifadesi alındıktan sonra Şanlıurfa Adliyesi’ne getirildi. İşlemlerin ardından gözaltı süresi uzatılan Güven, tekrar İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
DHA