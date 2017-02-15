'Oda Tv davası'nın karar duruşmasında kalpak diyaloğu

GAZETECİLER Ahmet Şık, Nedim Şener, Soner Yalçın ile Yalçın Küçük ve eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın aralarında bulunduğu 13 sanıklı Oda TV Davası'nın karar duruşması başladı. Bu davanın tutuksuz sanıklarından olan ancak sosyal paylaşımları nedeniyle "PKK ve FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü propagandası yapmak" suçlarından 30 Aralık'ta tutuklanan gazeteci Ahmet Şık da duruşmaya getirildi. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 9.celsesi görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Hanefi Avcı, Soner Yalçın, Küçük, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Nedim Şener, Muhammet Sait Çakır, Şükrü Doğan Yurdakul, iklim Kaleli ve Coşkun Musluk da hazır bulundu. Diğer sanıklar Mümtaz İdil ve Müesser Yıldız Uğur ise duruşmaya katılmadı.

KALPAK DİYALOLOĞU

Yalçın Küçük kimlik sorgusu yapıldığı sırada üye hakimin başörtüsüne yönelik elindeki kalpagi mahkeme başkanına göstererek "İlk duruşmalar yapılırken bunu kafama takmama izin verilmiyordu, şimdi görüyorum ki başörtüsüne izin veriyorsunuz. Bu Cumhuriyet'in ve Kurtuluş Savaşı'nin simgesidir. Basima koyabilir miyim" dedi. Mahkeme Başkanı izin verince Küçük kalpagi başına taktı. Duruşma esas hakkındaki savunmalarla devam edecek.

SAVCI BERAAT TALEP ETMİŞTİ

14 Aralık'ta görülen 8.celsede, savcı tüm sanıkları somut ve yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatini talep etmişti. Mahkeme başkanının kararını açıklayacağını belirtmesi üzerine Ahmet Şık, "Bu davayla ilgili olarak yaşadığımız olaylar ve yargılama süreciyle ilgili olarak basit bir hükümle bu işin kapatılmasını istemiyorum" derken; Yalçın Küçük de savunma yapmak üzere süre talep etmişlerdi.

DHA