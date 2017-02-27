Odeabank'ın net kârı yüzde 298 artışla 200.4 milyon liraya yükseldi

Odeabank'ın, 2016 yılında aktifleri yüzde 19.3 artışla 38.3 milyar liraya, mevduatları yüzde 15.5’lik artışla 29.3 milyar liraya, toplam kredileri yüzde 21.3’lük artışla 26.4 milyar liraya, net kârı da yüzde 298 artışla 200.4 milyon liraya yükseldi.

Oebank'tan yapılan açıklamada, "Lübnan merkezli Bank Audi’nin Türkiye’deki iştiraki ve Türk bankacılık sektörünün genç oyuncularından Odeabank, yıl boyunca sektörün üzerinde bir büyüme performansı ortaya koyarak ve uluslararası yatırımcıların katılımıyla sermayesini 1 milyar TL artırarak, Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü. Türkiye’deki faaliyetlerine başlamasından bu yana geçen dört yılda elde ettiği başarılı finansal sonuçlarla Odeabank, özel mevduat bankaları arasında mevduatlarda 8’inci, toplam aktiflerde ise 9’uncu büyük banka konumunda bulunuyor" denildi.

Odeabank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hüseyin Özkaya, “Bizim için 2016, Türk bankacılık sektöründeki konumumuzu daha da güçlendirdiğimiz, sunduğumuz hizmetlerin kapsamını genişleterek çeşitlendirdiğimiz ve belirsizlikle dolu küresel konjonktüre rağmen Türkiye ekonomisine katma değer sağladığımız bir yıl oldu" dedi ve ekledi:

"Türkiye’deki dördüncü yılımızda, sene başında belirlediğimiz tüm hedeflerimizi aştık. Ayrıca bu yıl sermayemizi artırarak tüm paydaşlarımıza, yatırımcılara ve müşterilerimize güven verdik. 2016 yılında, IFC ve EBRD gibi saygın uluslararası finans kuruluşlarının ve ana hissedarımız Bank Audi’nin katılımıyla, Türkiye’nin hassas bir süreçten geçtiği Temmuz ayında, 1 milyar TL’lik başarılı bir sermaye artırımı gerçekleştirdik. Bu sermaye artırımı, Türk bankacılık sektörünün geleceğine duyduğumuz inancı ve sürdürülebilir büyüme perspektifimizi ortaya koyuyordu. Ayrıca, Türk bankacılık sektörünün büyümesinde çok önemli rol oynayan dış finansman akışının da devamı niteliğindeydi.”

Açıklamasını, "2016 yılında, sadece ekonomiye ve bankacılık sektörüne değil Türkiye’deki sosyal hayata yaptığımız katkılarla da öne çıktık" diye sürdüren Özkaya, "‘Basketbolun bankası’ mottosuyla yıllardır basketbola verdiğimiz desteği EuroLeague ve Final Four’a sponsor olarak daha da pekiştirdik. Odeabank’ın sponsorluk desteği verdiği Fenerbahçe ve Galatasaray erkek basketbol takımları da 2016’da Avrupa basketbol arenasında çok önemli başarılara imza attı. Spora verdiğimiz önemi kurduğumuz spor okulu ile pekiştirdik. Sadece basketbol ile başlayan okulumuza bu yıl tenis ve judo olmak üzere iki spor dalını daha ekledik. Kültür ve sanata desteğimizi devam ettiriyoruz. Sanat platformumuz O’Art 2016 yılında çok önemli aktivitelere ev sahipliği yaptı" diye ekledi.

2016 yılında 13’üncüsü düzenlenen Stevie Awards’ta, bankacılık kategorisinde ‘Yılın Bankası’ da dâhil olmak üzere 4 altın, 1 gümüş ve 8 bronz ile toplamda 13 ayrı ödüle layık görüldüklerinin altını çizen Özkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankamız, sadece bankacılık sektöründe değil, Türkiye’den yarışmaya katılan tüm firmalar arasında da en fazla ödülün sahibi oldu. Dünyanın en prestijli bankacılık ödüllerinden biri olan Global Banking & Finance Review de Odeabank’ı 3 ayrı kategoride ödüllendirdi. Odeabank, dünyanın saygın finans yayınlarından biri olan Global Finance’ın 17’ncisini düzenlediği ‘2016 Dünyanın En İyi Dijital Bankaları Ödülleri’nde ise 5 ödül kazandık. Özsermaye yatırımıyla elde ettiğimiz kaynak, yeni yatırım ve büyüme konusunda bizi daha güçlü ve sağlam kılıyor. Bireysel bankacılıkta müşteri penetrasyonumuzu genişleterek, kurumsal ve ticari bankacılıkta en küçük işletmeye dahi temas ederek Türk bankacılık sektörünün büyükler ligine bir adım daha yaklaşacağız. Tüm bankacılık ihtiyaçlarında ilk akla gelen bankalar arasında yer alma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Odeabank güçlü sermayedarı, verimli teknolojik altyapısı, etkin risk yönetimi prensibi, başarıyı arzulayan deneyimli insan kaynağı ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla yoluna emin adımlarla devam ediyor."

DHA