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İzmir Haberi: Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu

Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu

22:1814 Nisan 2017
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Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu
Ödemiş'te uyuşturucu operasyonu

İZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonda 5 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bu sabah, H.Ü.'nün Bayezitler Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Yapılan baskında evin bahçesinde kavanoz, pet su şişeleri ve poşetler içinde gömülü 5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan H.Ü.'nün işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

DHA

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