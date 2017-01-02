Odun satmaya giden 2 arkadaş kazada öldü

İZMİR'in Menderes İlçesi'nde, kontrolden çıkıp karşı yöne geçen minibüsün çarptığı odun yüklü kamyonetteki Emrah Kıynak ile Yaşar Teneke olay yerinde öldü. Torbalı'da yaşayan 2 arkadaşın odun satmak üzere İzmir'e geldikleri belirtildi.

Kaza bugün saat 12.30 sıralarında, İzmir-Torbalı Karayolu Kısıkköy Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Torbalı Çaybaşı Mahallesi'nde oturan Yaşar Teneke (26) ile evli 2 çocuk babası Emrah Kıynak (30), İzmir'de odun satmak üzere 26 YC 830 plakalı kamyonetle yola çıktı. Kısıkköy Kavşağı yakınlarında, Gaziemir'den Torbalı yönüne giden Tahsin Zengin (53), yönetimindeki 07 UM 920 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak karşı yöne geçip Emrah Kıynak'ın kullandığı kamyonete çarptı.

Kazanın etkisiyle iki araç da hurdaya döndü. Kazayı görenler polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma, araçta sıkışan Kıynak ile yanındaki Teneke'nin kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılardan Kıynak ile Teneke'nin, olay yerinde öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan minibüsün şoförü Tahsin Zengin ise ambulansla İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı gören Serkan Özçelik (33), "İzmir yönünden gelen minibüs hızlıydı. Refüjü aştıktan sonra bir otomobilden kendisini kurtardı, ancak odun yüklü kamyonete hızla çarptı" dedi.

Çevredekiler daha önce de benzer kazaların yaşandığını, orta refüjdeki kaldırımların eğimleri nedeniyle adeta ölüm rampası haline geldiğini ileri sürdü. Eğimli olan kaldırımların, çarpan bir aracın hızla karşı yöne geçmesine neden olduğu belirtildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA