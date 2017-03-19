Odun toplaya çıkan yaşlı adam kanalda boğuldu

AYDIN'da odun toplamaya giden 87 yaşındaki Hasan Maraş, evinin yakınlarındaki sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Efeler İlçesi Yılmazköy Mahallesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında bugün saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Odun toplamak için evden çıkan Hasan Maraş, sulama kanalının kenarından geçtiği sırada ayağı kayarak kanala düştü. Kanalın suyla dolu olması nedeniyle bir süre sudan çıkmaya çalışan talihsiz adam boğuldu. Kanal içerisinde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaşlı adamı sudan çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı incelemenin ardından Maraş'ın hayatını kaybettiği belirledi. Yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Aydın Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA