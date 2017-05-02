Oğlu tarafından baltayla öldürülen baba toprağa verildi

SAMSUN'un Yakakent İlçesi'nde babasını baltayla öldürerek ahıra gömen 31 yaşındaki Serkan İnce jandarma tarafından her yerde aranıyor. Baba Kazım İnce, bugün düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Olay, Samsun'un Yakakent İlçesi'nde bulunan Dikencik Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Babaları Kazım İnce ve birlikte yaşadığı kardeşleri Serkan İnce'den haber alamayan çocukları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekipler çalışma başlatırken aile yakınları ahırda kazı yapıldığını görerek durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaptığı incelemede, baba Kazım İnce'nin öldürülerek gömüldüğünü tespit etti. Cesedi bulunduğu yerden alınarak otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsinin ardından Kazım İnce'nin cenazesi ailesine teslim edildi.

Bugün Dikencik Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Jandarma ekiplerinin kaçan şüpheli Serkan İnce'yi yakalama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

DHA