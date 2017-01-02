Oğlu ve yeğenine cinsel istismar sanığına 33 yıl 4 ay hapis

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde 5 yaşındaki öz oğlu ve kayınbiraderinin 9 yaşındaki üvey oğluna cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan 40 yaşındaki Ö.Ş., 33 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Serik'te geçen yıl ekim ayında oğlu 5 yaşındaki K.Ş., annesi H.Ş.'ye, babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Şoke olan H.Ş. de durumu kardeşi S.D.'ye anlattı. S.D. ise üvey oğlu R.E.C.'ye benzer şeyler yaşayıp yaşamadığını sordu. R.E.C. de K.Ş.'nin babası Ö.Ş.'nin cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine iki kardeş jandarmaya giderek, o dönem Serik Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Ö.Ş. hakkında şikayetçi oldu. tutuklanan Ö.Ş., hakkında 'çocuğa cinsel istismar' suçundan dava açıldı.

İDDİALARI REDDETTİ

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tarafların avukatları hazır bulunurken, Ö.Ş. ise Alanya Cezaevi'nden SEBGİS ile katıldı. İddiaları reddeden Ö.Ş., böyle bir eylemi gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını savundu. Bu olayın ardından eşinin boşanma davası açtığını anlatan Ö.Ş., söylenenlerin iftira olduğunu iddia ederek, beraatı ve tahliyesini istedi.

ÇOCUKLARIN RUH SAĞLIĞI BOZULDU

Duruşmada mütalaa veren savcı, sanığın öz oğlu K.Ş.'ye defalarca, R.E.C.'ye de 2 kez cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Savcı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'ndan alınan raporla çocukların beyanlarına itibar edilebileceğini, olay nedeniyle çocukların ruh sağlığının bozulduğunun anlaşıldığı ve olayın üzerinden zaman geçtiği için fiili livatanın gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit etmenin mümkün olmadığının belirtildiğini aktardı. Çocukların sanığa karşı iftira atacak derecede husumet içerisinde olmadığını da belirten savcı, sanığın 2 çocuğa ayrı ayrı işlediği cinsel istismar suçu nedeniyle cezalandırılmasını talep etti.

TOPLAM 33 YIL 4 AY HAPİS

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Ö.Ş., öz oğluna cinsel istismar suçundan 20 yıl, kayınbiraderinin üvey oğluna cinsel istismardan 13 yıl 4 ay olmak üzere toplam 33 yıl 4 ay hapisle cezalandırıldı. Mahkeme heyeti sanık hakkında Eskişehir 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılmış başka bir dava nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı olduğunu ve bu hükmün de yeniden işlerlik kazanması için yazı yazılmasına karar verdi.

DHA