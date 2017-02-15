Oğlunun ölümüne neden olduğu iddia edilen anneye tahliye

ADANA'da 5 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli oğluna şiddet uygulayarak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen 32 yaşındaki Güzeyde Yılmaz tahliye edildi.

Olay, 30 Temmuz 2016'da merkez Sarıçam İlçesi'ne bağlı Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre iki evliliğinden 4 çocuğu olan Güzeyde Yılmaz, engelli oğlu Muhammet Miralay Doyman'ı evde diğer kardeşlerine bırakarak çalıştığı markete gitti. Yılmaz, eve döndüğünde oğlunun öldüğünü fark etti. Ölü muayene raporunda çocuğun, yüzünde ekimozların tespit edilmesi üzerine anne Güzeyde Yılmaz tutuklandı.

ÇOCUKLARIMA ŞİDDET UYGULAMADIM

Hakkında 'ihmalli davranışla kasten öldürme' suçundan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis cezası istenen Güzeyde Yılmaz, çocuklarına tek başına baktığını anlatarak, "12 yaşındaki büyük oğlum Hidayet, Muhammet'in bakımına yardımcı oluyordu. Hidayet sinirli bir yapıda olduğu için zaman zaman Muhammet'i ve diğer kardeşlerini dövüyordu. Olay günü saat 11.30 gibi eve döndüğümde kapı açık ve ev dağıtılmıştı. Oğlum da ölmüştü. Evde Hidayet'i göremedim. Diğer 2 oğlum yanıma gelip Hidayet'in evden kaçtığını söyledi. Ben hiçbir zaman çocuklarıma şiddet uygulamadım. Ben markete gittiğimde birileri eve gelip oğlumu öldürmüş olabilir" diye savunma yaptı.

RAPOR, iHTİSAS KURULUNA GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti, otopsi raporu ile dava dosyasının Adli Tıp 1'inci İhtisas Kurulu'na gönderilerek Muhammet Miralay Doyman'ın kesin ölüm nedeni ve ölümünde hastalığının etken olup olmadığı konusunda rapor aldırılmasına karar verdi. Güzeyde Yılmaz'ı tutuklulukta kaldığı süre ve kaçma şüphesi bulunmaması nedeniyle yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye eden mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

DHA