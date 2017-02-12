Öğrenci döven okul müdürüne 1.5 yıl hapis istemiyle dava

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'ndeki Kargı Şehit Refik Cesur Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki E.O.'yu, sınıfta yaramazlık yaptığı gerekçesiyle dövdüğü öne sürülen okul müdürü H.A. hakkında, 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis veya yarı oranında arttırılmış adli para cezası istemiyle dava açıldı.

Geçen 23 Aralık'ta Kargı Mahallesi'ndeki Kargı Şehit Refik Cesur Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi E.O., ders sırasında yaramazlık yaptığı gerekçesiyle öğretmeni tarafından okul müdürü H.A.'ya şikayet edildi. Bunun üzerine sınıfa gelen H.A., öğrenciden müdür odasına gidip, kendisini beklemesini istedi. İddiaya göre odaya giren H.A., E.O.'yu yumruklayarak dövdü. Ağlayan E.O.'dan yüzünü yıkayıp, sınıfına geri dönmesini istedi.

'BAŞIM DÖNÜYOR, MİDEM BULANIYOR'

Odadan çıktıktan sonra okuldan ayrılarak Kargı Mahallesi'ndeki evine dönen E.O., annesi Semra O.'ya okul müdürü tarafından dövüldüğünü anlatıp, başının döndüğünü ve midesinin bulandığı söyledi. Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürülen E.O.'nun sağ kulak arkasında darbe izi, şakak kemiğinin üzerinde ise ekimoz bulunduğu tespit edildi. Öğrenciye 'basit tıbbı müdahaleyle giderilebilir yaralanma' raporu verildi. Raporla birlikte Fethiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na giden aile, okul müdüründen şikayetçi oldu. Ailenin talebi üzerine Muğla Barosu tarafından atanan avukat Hayel Özenç ise Fethiye Adliyesi'ne giderek okul müdürü hakkında suç duyurusunda bulundu.

DAVA AÇILDI

Okul müdürü H.A. hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, basit tıbbı müdahaleyle giderilebilecek kasten yaralama' suçundan 6 aydan 1.5 yıla kadar hapis veya yarı oranında arttırılmış adli para cezası istemiyle dava açıldı. Fethiye 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması 6 Nisan'da görülecek.

DHA