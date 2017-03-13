Öğrenciler cep harçlıklarıyla kısa film çekti

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA) MANİSA Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, cep harçlıklarıyla 'Uyanış' adlı 15 dakikalık kısa film çekti. Derste uykuya dalan bir öğrencinin rüyasında tarih öğretmeninin Eflak Prensliği Dönemi'nde yaşadığını gördüğü bilim kurgu ve gerilim temalı film, sosyal medya üzerinden mayıs ayında yayınlanacak.

Manisa Yunusemre İlçesi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Doruk Erdener, Serra Yüksel, İdil Kayın, Ramazan Altekin, Bahadır Çakır ve Emir Ali Senger cep harçlıklarından biriktirdiği parayla kısa film çekti. Tarih öğretmenleri Cihat Gülseven'in derste anlattığı Eflak Prensliği'ne ilişkin hikayeyi filmlerine konu alan öğrenciler, öğretmenlerin de desteğiyle kamera arkasına geçti. Manisa'nın tarihi yerlerinde çekimi tamamlanan bilim kurgu ve gerilim temalı 'Uyanış' adını verdikleri kısa film, mayıs ayında sosyal medya üzerinden yayınlanacak.

ÖĞRETMENLER DE FİLM DE OYNUYOR

Filmin senaryosunu yazan ve yönetmenliğini de üstlenen öğrencilerden Doruk Erdener, şunları anlattı:

"Kısa film sektörüne bir buçuk yıl önce İngilizce öğretmenimizin bize verdiği bir ödevle başladık. Ödevimiz gereği arkadaşlarımla kısa bir film çektik. Yaptığımız ödev beğenilince bizde bir heyecan uyandı. Daha sonra profesyonel anlamda geliştirerek, sinematografi anlamında yeni eklemelerle yeniden yeni bir film yapmayı düşündük. Tarih öğretmenimiz Cihat Gülseven derste bize Osmanlı'nın Eflak Prensliği seferini anlattığı sırada bir hikaye anlattı. Biz de bu hikayeyi çekmeyi düşündüğümüz filmimize konu aldık. Bu fikrimizi öğretmenlerimize de aktardık. Bize destek vermeyi kabul ettiler. Eflak hükümdarı rolünde coğrafya öğretmenimiz Selami Arı oynuyor. Tarih öğretmenimiz Cihat Gülseven de senaryonun çeşitli yerlerinde bize katkısı oldu. Güzel bir projeye imza attık diye düşünüyoruz."

FİLM İÇİN CEP HARÇLIKLARINI BİRİKTİRDİLER

Erdener, Mayıs ayında yayınlanacak olan 'Uyanış' filmlerinin beğenilmesinin ardından kısa film çekmeye devam edeceklerini ve çektikleri filmlerle festivallere de katılacağını söyledi. Erdener, "Filmimizi çekerken kimseden destek almadık. İmkanlarımızı doğru yolda kullanmaya çalışıyoruz. Kamera ve mikrofonlarımızı annemiz ve babamızın verdiği harçlıkları biriktirerek aldık. Çekimleri tamamlanan filmimizi kurgusu ve montajı tamamladıktan sonra sosyal medya üzerinden izleyicilere sunacağız. Seyirciden gelecek beğeniler bizim motivasyonumuzu arttıracak ve daha iyi işler yapmamızı sağlayacaktır" diye konuştu.

DHA