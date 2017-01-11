Öğrencilerden, öğretmene cinsel tacizden suç duyurusu

ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde bir lisede 11 kız öğrenci, erkek öğretmenin kendilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi'ndeki bir lisede 11 kız öğrenci geçen cuma günü rehber öğretmene başvurarak Matematik öğretmeni E.K.'nin kendilerini elle ve sözlü taciz ettiğini iddia etti. Rehber öğretmen durumu okul yönetimine, okul yönetimi de Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talimatı sonrası kaymakamlığa giden 11 öğrenci, cumhuriyet savcılığına öğretmen E.K. hakkında cinsel taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Olayın ardından öğretmen E.K. soruşturma tamamlanana kadar açığa alınırken, öğretmenin cumhuriyet savcılığına olayla ilgili ifade verdiği kaydedildi.

DHA