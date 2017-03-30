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Konya Haberi: Öğrencileri taciz ettiği iddia edilen kişiye vatandaş dayağı

Öğrencileri taciz ettiği iddia edilen kişiye vatandaş dayağı
02:2430 Mart 2017
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Öğrencileri taciz ettiği iddia edilen kişiye vatandaş dayağı
Öğrencileri taciz ettiği iddia edilen kişiye vatandaş dayağı

KONYA'da sokakta yürüyen kız öğrencilere sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen 40 yaşında M.T., çevredekiler tarafından darp edilip polise teslim edildi. Şüpheli, şikayette bulunan olmayınca serbest bırakıldı.
Olay, akşam saatlerinde Meram İlçesi Larende Caddesi'nde meydana geldi. Aracının içerisinde oturan M.T., sokaktan geçen kız öğrencilere sözlü tacizde bulundu. Durumu fark eden çevre sakinlerinin tepki gösterdiği M.T., aracından inip kaçmaya çalıştı. Vatandaşlar, peşine düştüğü M.T.'yi yakalayıp darp etti, ardından da çağırılan polis ekiplerine teslim etti.
Polis merkezine götürülen M.T., şikayette bulunan olmayınca, serbest bırakıldı.
Vatandaşlardan biri, M.T.'nin darp edildiği anları cep telefonuyla kaydedip, bu görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde paylaştı.

DHA

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