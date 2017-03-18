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İzmir Haberi: Öğrencilerin çıplak arandığı iddiasına soruşturma

Öğrencilerin çıplak arandığı iddiasına soruşturma
19:5018 Mart 2017
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Öğrencilerin çıplak arandığı iddiasına soruşturma
Öğrencilerin çıplak arandığı iddiasına soruşturma

İZMİR'in Buca İlçesi'ndeki 30 Ağustos Ortaokulu'nda hırsızlıkla suçlanan 3 kız öğrencinin kıyafetlerinin çıkartılarak üst araması yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürü, 2 müdür yardımcısı ve rehber öğretmeni açığa aldı.
Buca İlçesi'ndeki 30 Ağustos Ortaokulu'nda geçen 15 Mart'ta meydana gelen olayda; öğrencilerden U.K., 100 lirasının diğer öğrenciler C.V., A.P. ve R.Ş. tarafından çalındığını söyledi. İddiaya göre, bunun üzerine kadın müdür yardımcıları odalarında, kızlardan iç çamaşırlarına kadar soyunmalarını isteyip, ardından arama yaptı. Aramada çalındığını öne sürülen 100 lira bulunamadı, hırsızlıkla suçlanan öğrenciler ise aileleriyle Şirinyer Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu.
Okul müdürü E.D., öğrencilerin velilerinin iftira attığını öne sürdü. İddialarla ilgili soruşturma başlatan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul müdürü, 2 müdür yardımcısı ile rehber öğretmeni açığa aldı. Ayrıca kriz müdahale ekibi oluşturulduğu ve öğrencilerin ziyaret edileceği bildirildi.

DHA

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