Öğrencilerin YGS ve LYS'ye yönelik sorularını uzmanlar yanıtlayacak

ÜNİVERSİTEYE hazırlanan öğrenciler için yeni bir rehberlik sistemi geliştirildi. CNN Türk ve Nişantaşı Üniversitesi’nin işbirliği ile geliştirilen sistemden öğrenciler, üniversiteye geçiş sınavları ile ilgili kafalarına takılan soruları uzmanlara internetten sorabilecek. http://bit.ly/uzmaninasor adresinden erişilebilecek sistemde öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına her öğrenci sorusuna yanıt bulacak.

MİLYONLARCA ÖĞRENCİ YANIT ARIYOR

Her yıl milyonlarca öğrencinin katıldığı üniversiteye geçiş sınavı hakkında öğrencilerin bilgilenmesi için geliştirilen programda sisteme üye rehberlik uzmanlarına doğrudan sorular sorulabilecek. Diğer öğrencilerin sorularını da görebilecek olan öğrenciler soracakları soruların cevabını da takip edebilecek.

Pazar günü yapılan YGS sınavının ardından öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt verilebilmesi amacıyla uzmanlar, yoğun olarak soruları yanıtlamaya başladı. Sistem LYS sınavlarının öncesi ve sonrasında da kullanılabilecek.

DHA