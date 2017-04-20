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Kocaeli Haberi: Öğrenciye cinsel organını gösteren tacizci yakalandı

Öğrenciye cinsel organını gösteren tacizci yakalandı

11:2520 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Öğrenciye cinsel organını gösteren tacizci yakalandı
Öğrenciye cinsel organını gösteren tacizci yakalandı

İZMİT'te, parkta bir kız öğrenciye cinsel organını gösterip elle taciz ettiği iddia edilen 37 yaşındaki S.B. polis ekiplerince yakalandı.
İzmit Doğukışla Parkı'nda S.B. iddiaya göre 15 yaşındaki bir kız öğrenciye cinsel organını gösterip elle taciz etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Amirliği ekipleri park içerisinde dağılarak S.B'yi yakaladı. Gözaltına alınan S.B. emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

DHA

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