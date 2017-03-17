Öğretmen Grammeşin'in öldürülmesi davasında sanıklara ceza yağdı

KADIKÖY'de zinihsel engelliler öğretmeni Bahadır Grammeşin'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 5'i tutuklu 10 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, 10 sanıktan 9'una ceza verdi. Sanıklardan Erkan Çınar, Bahadır Grammeşin'i "Kasten öldürme" suçundan 25 yıl, Çağrı Konca'yı da "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı. Erkan Çınar, birden fazla kişiyi tehdit ve ruhsatsız yasak bıçak taşımak suçlarından da 3 yıl 20 gün hapis cezası ile cezalandırıldı. Dört sanık, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kadıköy'de 9 Mayıs 2015 tarihinde kızlara laf atma tartışması nedeniyle çıkan kavgada zihinsel engelliler öğretmeni Bahadır Grammeşin'i öldürdükleri gerekçesi ile 5 kişinin tutuklu yargılandığı 10 sanıklı davada karar çıktı.

Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Yahya Burak Ataç, Murat Topraktepe, Erkan Çınar, Cemal Diri ve Mert Nikelay, tutuksuz sanıklar Serhat Ali Günay ve Hasan Özcan ile avukatları katıldı.

Duruşmada şikayetçiler Başak Grammeşin, Deniz İhsan Taşdelen, Nuriye Alsancak, Umut Alikaşifoğlu, Ela Deniz Albayrak, Arif Altuğ Akbaş, Çağrı Konca, Günce Beyazer, Halil Bağrıyanık, Alper Kadir Meriç ile avukatları da hazır bulundu. Duruşma savcısı Ercan Ateş, daha önce görülen duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

Grammeşin Ailesi'nin Avukatı Ayhan Erdoğan, "Verilecek karar ölen genci geri getirmeyecek ama müvekkillerimin huzur bulacağı adil bir karar olmasını istiyoruz" dedi. Mağdurlar ve avukatları, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmalarını istediler. Tutuklu sanık Erkan Çınar, olanlardan dolayı pişman ve üzgün olduğunu belirterek, "Mahkemece adil bir karar verilmesini talep ediyorum" dedi. Söz alan diğer sanıklar da beraatlerini istediler.

ERKAN ÇINAR'A TOPLAM 38 YIL 20 GÜN HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Erkan Çınar'ı, Bahadır Grammeşin'i "Kasten öldürme" suçundan 25 yıl, Çağrı Konca'yı da "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Erkan Çınar ayrıca, birden fazla kişiyi tehdit ve ruhsatsız yasak bıçak taşımak suçlarından 3 yıl 20 gün hapis ve 1.660 TL para cezasına çarptırıldı.

DÖRT SANIĞA 'KASTEN ÖLDÜRMEYE İŞTİRAK'TEN 10'AR YIL

Tutuklu sanıklar Mert Nikelay, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri, Bahadır Grammeşin'i "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 10 yıl hapis cezası ile cezalandırdı.

Tutuklu sanıklar Murat Topraktepe ve Yahya Burak Ataç ile tutuksuz sanıklar Hasan Özcan, Serhat Ali Günay, "Birden fazla kişiyi tehdit" suçundan 2'şer yıl 2'şer ay 20'şer gün hapis cezası ile cezalandırıldı.

Tutuksuz sanık Serhat Ali Günay, "İki kişiyi kasten yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay, Hasan Özcan ise "Kasten yaralama" suçundan 7 ay 15 gün, tutuksuz sanıklar Oğuzhan Çiftçi ve Soner Açık da "Suç delillerini gizleme" suçundan 1'er ay hapis cezası ile cezalandırıldılar.

Tutuksuz sanıklardan Ercan Arslan ise "Kasten yaralama" ve "Tehdit" suçlarından beraat etti.



DHA