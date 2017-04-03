Öğretmene öğrenciye dayaktan 8 ay 22 gün hapis cezası

MANİSA'da, 9 yaşındaki öğrencisi F.Ş.'yi arkadaşlarının gözü önünde dövüp, hareket etmek suçundan yargılanan Gazi İlkokulu'nun, bir süre önce FETÖ/PDY soruşturmasıyla meslekten ihraç edilen sınıf öğretmeni M.H.'ye, 8 ay 22 gün hapis ve 1740 lira da para cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

2015- 2016 eğitim döneminde, yarıyıl tatiline bir gün kala, Gazi İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi F.Ş., tartıştığı sınıf arkadaşı tarafından öğretmeni M.H.'ye şikayet edildi. Şikayet üzerine M.H., öğrencisi F.Ş.'yi iddiaya göre arkadaşlarının önünde tekme tokat dövdü. F.Ş. yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailesi tarafından Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne götürülen F.Ş.'ye darp raporu verildi. Ardından baba Nuri Şahin, çocuğunu döven öğretmen hakkında Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayetçi olup, savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlatıp, müfettiş gönderdi. Müfettişlerin hazırladığı raporun ardından Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmen M.H.'ye bir maaş kesme cezası verirken, adli soruşturma ise sürdü. Soruşturmanın ardından öğrencisini döven M.H. hakkında 'hakaret' ve 'yaralama' suçlarından Manisa 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 21 Mart'ta görülen ikinci duruşmasında hakim, M.H.'ye yaralama suçundan 8 ay 22 gün hapis, hakaret suçundan da 1740 lira para cezası verip, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Mahkemenin verdiği bu kararı beğenmeyen baba Nuri Şahin, temyize başvuracaklarını söyledi.

Öte yandan öğretmen M.H., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce meslekten ihraç edildi.

DHA