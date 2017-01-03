Öğretmenler odasındaki tartışma, mahkemelik oldu

ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde ikisi de sınıf öğretmeni olan L.Ç. ve O.D., görev yaptıkları okulun öğretmenler odasında tartıştı. Küfür ve tehditli tartışmanın ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Mahkeme, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.

Manavgat Toros İlkokulu öğretmenler odasında geçen yıl 21 Ocak'ta, sınıf öğretmeni L.Ç., Kuran'ın değiştirilmiş ve eksik olduğunu, anlaşılamadığını söyledi. L.Ç.'ye karşı çıkan imam hatip mezunu sınıf öğretmeni O.D., odada bulunan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni H.K.'den tartışmaya katılmasını isteyerek, "Siz konunun hakimisiniz, bu konuda konuşun" demesine L.Ç. tepki gösterdi. L.Ç. ve O.D. arasında çıkan tartışmada taraflar birbirine küfür etti. Diğer öğretmenlerin müdahalesiyle olay kavgaya dönüşmeden sonlandırıldı. Olay sonrası her iki öğretmen de birbirinden şikayetçi olurken, soruşturma başlatan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, L.Ç.'yi başka bir okula görevlendirdi.

Öğretmenlerin birbirinden şikayetçi olması üzerine Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde L.Ç. hakkında 'hakaret ve tehdit', O.D. hakkında ise 'hakaret' suçundan dava açıldı. O.D. savcılık iddianamesindeki ifadesinde, tartışma sırasında kendisine yönelik küfürlü sözler sarf eden L.Ç.'nin, "Seninle dışarıda görüşeceğiz, sen artık dışarıda da gezemezsin, senin ayaklarını kırdırırım" diyerek üzerine yürüdüğünü ve masada bulunan su şişesini fırlatmaya çalıştığını öne sürdü. Odadaki diğer öğretmenlerin L.Ç.'ye engel olduğunu ve bu sırada kendisinin karşılık vermediğini, ancak L. Ç.'nin tehdit ve hakaretlerini sürdürmesi üzerine, "Senin bu yaptığın edepsizliktir, hakkında yasal işlem yaptıracağım" dediğini belirtti.

'SEN ADAM MISIN'

L.Ç. de ifadesinde "Ben bu mecliste konuşmam, ben adam meclisinde konuşurum" sözleri üzerine O.D.'yi uyardığını ifade etti. Bunun üzerine O.D.'nin "Ben adamla konuşurum, sen adam mısın" dediğini, kendisinin de "Bunu dışarda konuşalım" demesi üzerine kendisine hakaret ettiğini iddia eden L.Ç., O.D.'den bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi.

'UZLAŞMAYA HAZIRIM'

Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına müşteki sanık L.Ç. ile tarafların avukatları katılırken, O.D. yer almadı. Duruşmada söz alan L.Ç. önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, karşı tarafın uzlaşma istemesi durumunda uzlaşmaya hazır olduğunu kaydetti. L.Ç., olaydan sonra Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan soruşturmada okulunun değiştirilmesi kararını kendi yararına gördüğünden itiraz etmediğini anlattı.

O.D.'nin avukatı ise uzlaşma ihtimali olmadığını belirterek, L.Ç.'nin tehdit ve hakaret eylemlerinin sabit olduğunu ve cezalandırılmasını istedi.

UZLAŞTIRMA BÜROSU'NA YÖNLENDİRİLDİ

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, yeni düzenlemeyle 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarının uzlaşma kapsamına alındığı ve yetkinin uzlaştırma bürolarına verildiğini belirterek, dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesini kararlaştırdı. Heyet, uzlaşma gerçekleşmesi halinde davanın düşmesi, aksi durumda mevcut delil durumuna göre karar verilmesine hükmetti.

DHA