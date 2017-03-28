Ogün Samast 'Ogün bey' ismine ayrılan biletle İstanbul'dan ayrıldı

HRANT Dink'in katili Ogün Samast'ın Samsun Emniyeti'nde çekilen larıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilere yönelik soruşturmada, Ogün Samast'ın, 'Ogün bey' adına hazırlanmış biletle İstanbul'dan Trabzon'a hareket ettiği ortaya çıktı. Tetikçinin Ogün Samast olduğu henüz emniyet tarafından dahi bilinmezken, şüpheli Muammer Ay'ın Samsun emniyetini ve jandarmasını arayarak Ogün Samast'ın yolda olduğu bilgisini verdiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü tarafından cinayete ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan gazeteci Muammer Ay ile dönemin Samsun Jandarma İl Komutanlığı KOM Şube müdürü Murat Bayrak, astsubay Yüksel Avan, dönemin Samsun Jandarma İl Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Birol Ustaoğlu, dönemin Samsun Emniyet İl Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Yakup Kurtaran, dönemin Samsun Emniyet İl Müdürlüğü TEM Şube Nöbetçi Amiri Ahmet Çetiner, dönemin Samsun Jandarma İl Komutanlığı Asayiş Müdürü Atilla Güçoğlu ve dönemin Samsun Emniyet İl Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü Emniyet Amiri Metin Balta, emniyetteki işemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edildi.

OGÜN BEY ADINA DÜZENLENMİŞ BİLETLE OTOGARDAN AYRILDI

Burada savcıya ifade veren şüpheliler, "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, Hrant Dink cinayetinden sonra tetikçi Ogün Samast'ın Bayrampaşa Otogarı'ndan 'Ogün bey' adına düzenlenmiş otobüs bileti ile İstanbul'dan Trabzon'a doğru yola çıktığı anlatıldı.

TETİKÇİNİN HENÜZ OGÜN SAMAST OLDUĞUNU EMNİYET DAHİ BİLMEZKEN…

Yazıda, bu bilginin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce elde edildiği ancak, 'Ogün bey' isimli kişinin henüz Ogün Samast olduğu belli değilken, şüpheli Muammer Ay'ın, saat 21.03'te Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Yakup Kurtaran'ı aradığı, ardndan da 21.06 da da Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli şüpheli Astsubay Birol Ustaoğlu'nu arayarak Hrant Dink'in tetikçisi Ogün Samast'ın İstanbul'dan Metro Turizm'le Trabzon'a hareket halinde olduğu bilgisini verdiği belirtildi.

SAMAST'IN LARI VE VİDEOSU FETÖ'NÜN HEDEFLEDİĞİ ALGI İÇİN KULLANILDI

Yazıda, jandarnma ve emniyet görevlileri tarafından Samast'ın 22.45'te Samsun Otogarı'nda yakalanarak gözaltına alınana Samast'ın önce Yeşilkent Jandarma Karakolu'na götürüldüğü, buradaki işlemlerinin ardından da Samsun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. TEM Şubede Ogün Samast'ın ve video çekiminin jandarma ve emniyet görevlileri tarafından yapıldığı belirtilen yazıda, "Tetikçi Ogün Samast'a burada zorla Türk bayrağı açtırılarak, Atatürk'ün, "Vatan toprağı kutsaldır. Kaderine terk edilemez" sözünün yer aldığı poster önünde de ları çekilmiştir. Bu da daha sonra FETÖ terör örgütü mensuplarınca Hrant Dink cinayeti ile hedeflenen algının yaratılabilmesi amacıyla medya kuruluşlarına servis edilmiştir" denildi.

DHA