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Ankara Haberi: OHAL 3 ay süreyle uzatılacak

OHAL 3 ay süreyle uzatılacak

00:0318 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
OHAL 3 ay süreyle uzatılacak
OHAL 3 ay süreyle uzatılacak

BUGÜN toplanan Bakanlar Kurulu Toplantısında olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılması kararı alındı.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakanlar Kurulu toplantısında, MGK'nın OHAL tavsiyesinin değerlendirildiğini belirten Numan Kurutlmuş, 19 Nisan 2017 saat 01.00'den itibaren olağanüstü halin 3 ay süreyle uzatılmasına ilişkin TBMM'ye konunun arz edilmesi yazısı kaleme alındığını söyledi.
Yapılan seçimin bir parti seçimi olmadığını da vurgulayan Kurtulmuş 16 Nisan'da Türkiye, milletvekili seçimi ya da belediye başkanı seçimi yapmadı. Yani şu oy şu partinin oyu, bu oy şu partinin oyudur diyemeyiz. Dolayısıyla herhangi bir şekilde bu sonuçlarla herhangi bir partinin falanca seçimde aldığı sonuçların kıyaslanması siyasi mantık bakımında doğru değildir.' ifadelerini kullandı.

 

 

DHA

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