Okmeydanı'nda Gençlik Federasyonu Derneği'ne operasyon düzenlendi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı'nda bulunan Gençlik Federasyonu Derneği binasına operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden konvoy halinde çıkan polis ekipleri saat 02.00 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi'nde bulunan Gençlik Federasyonu Derneği'ne operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri, çevik kuvvet ekipleri ve üç itfaiye aracı da destek verdi. Polis ekipleri dernek binasına itfaiye ekiplerinin yardımıyla girerek içeride aramalarda bulundu. Aramalar sürerken dernek binası çevresinde 'akrep' olarak tabir edilen zırhlı araçlar ve TOMA'larla yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Polis ekiplerinin dernek binasındaki aramaları sürüyor.

DHA