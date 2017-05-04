Okmeydanı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)BEYOĞLU'nda, sürücüsünün yol hakimiyetini kaybettiği kamyonet yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı. Kazada Kamyonet sürücüsü Ozan Altınışık ağır yaralanırken, kamyonete arkadan çarpan araç sürücüsü Yusuf Uyanıkoğlu hafif yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Okmeydanı Haliç Köprüsü girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 21.15 sıralarında Topkapı yönüne seyir halinde olan ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 L 2808 plakalı kamyonet yolun ortasındaki bariyerlere çarptı. Bariyerleri önüne katarak ilerleyen kamyonete arkadan gelen Yusuf Uyanıkoğlu'nun yönetimindeki araç çarptı. Bariyerlere saplanan kamyonetin sürücüsü direksiyon başında sıkıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet sürücüsü, Ozan Altunışık vatandaşların çabaları ile sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak sağlık ekiplerine teslim edilen kamyonet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü Yusuf Uyanıkoğlu da tedbir amaçlı aynı hastaneye götürüldü.

Görgü tanığı Orçun Tokuş, 'Kamyon sürücüsü bir en sağa, bir en sola gidip duruyordu. Ben de motorsikletimle yanına yaklaşıp bir kaç kez uyardım. Direksiyonu toplayamadı, bariyerlere vurdu. O vurunca ben de kendimi en sağa attım. Canımı zor kurtardım. Daha sonra yanına gidip, yaralıya yardım ettim. ' dedi.

Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü girişinde trafik yoğunluğu oluşurken trafik yaklaşık bir saat yan yoldan verildi. Kamyonetin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

fOTOĞRAF)

DHA