Okul bahçesinde silahlı kavga: 3 yaralı

Fatih KARAÇALI/ ADANA, (DHA)ADANA'da kursa gelen öğrenciler ile okul bahçesinde antrenman yapan amatör sporcuların kavgasında 3 kişi yaralandı. Yaralanan sporcu, başına tabanca kabzasıyla vurulduğunu ileri sürdü.

Olay, Merkez Yüreğir İlçesi Atakent Mahallesi'ndeki Medine Müdafi Fahrettin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Atletizm antrenmanı için okulda bulunan amatör sporcular ile okula hafta sonu kursu için gelen öğrenciler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce okula çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Kavga sırasında tabanca kabzasıyla başından yaralandığı ileri sürülen sporculardan Mehmet C.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi yaralandı. Mehmet C., başına tabanca kabzasıyla vurulduğunu iddia etti.

15 Temmuz şehitleri anısına okul bahçesine dikilen fidanların yanında bulunan metal isimlik de kavgada kullanıldığı için delil olarak karakola götürüldü.

DHA