Okul duvarına 'Evet' afişine tepki (2)

CHP'DEN DE SERT TEPKİ GELDİ

Başbakan Binali Yıldırım'ın yarın Balıkesir'de yapacağı miting öncesi bazı okulların önüne asılan Ak Parti logosunun da yer aldığı 'Başbakan geliyor, Balıkesir evet diyor' yazılı afişlere, CHP'den de tepki geldi. CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın ve Mehmet Tüm, ayrı ayrı yaptıkları yazılı açıklamalarla pankartın kaldırılmasını istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Danışmanı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, okullara asılan pankartlarla, 'evet' propagandası yapıldığını belirterek, "Küçücük çocuklarımız ve okullarımız siyasete alet ediliyor. Bu kabul edilemez. Okullarımız, camilerimiz, kışlalarımız, adliyelerimiz siyasete alet ediliyor. Bizim halk olarak en hassas olduğumuz konular, birlikte barış içerisinde olmamız gereken mekanlar, siyaset yapmaktan özenle kaçınmamız gereken yerler AKP'nin siyaset alanı haline geliyor. O pankartların oraya asılmasına izin veren okul müdürleri, buna göz yuman İlçe Milli Eğitim Müdürü, bütün bunları görmezden gelen İl Milli Eğitim Müdürü ve bu kurumların tarafsızlığını gözetmekle görevli Vali ortaya çıkan bu görüntünün sorumlusudur. O okulda çocukları okuyan velilerimiz isyan ediyor. 'Çocuklarımızdan uzak durun' diyorlar. 'Çocuklarımızı siyasetinize alet etmeyin' diyorlar. Derhal gereği yapılmalı ve o pankart oradan kaldırılmalıdır. Bu sorumsuzluğu sergileyen okul müdürlerinden ve diğer yetkililerden bunun hesabı sorulmalıdır. Bu olayın peşini bırakmayacağız, takipçisi olacağız" dedi.

'BEDELİNİ 15 TEMMUZ'DA GÖRDÜK'

Siyasi parti logolu afişlerin okullara asılmasını kınayan CHP Balıkesir Milletvekili ve PM üyesi Mehmet Tüm ise yaptığı yazılı açıklamada "Okullara, kışlaya ve camilere siyasetin sokulmasının bedelini 15 Temmuz'da gördük ve ülke olarak çok ağır ödedik" dedi. Birçok defa bu konuda hükumeti uyardıklarını dile getiren Tüm, "AKP, camileri ve imamhatip okullarını, arka bahçe görme anlayışından bir an önce kurtulmalıdır. Sonra bedelini çok ağır ödüyoruz. Tüm toplum ödüyor. Camiler her kesimin, ibadet ettiği kutsal mekanlardır. Evet'çiler de gider hayırcılar da. Buraya pankart asmanın kime ne faydası var, bu açıkça din istismarıdır, bölücülüktür" ifadesini kullandı.

DHA