Okuldan hırsızlık yapan şüpheliler güvenlik kamerasında

BURSA’da girdikleri ilkokuldan hırsızlık yaptıkları belirtilen 25 yaşındaki C.U. ile 24 yaşındaki İ.A.'yı güvenlik kamerasındaki görüntülerden yakalandı.

Merkez Osmangazi İlçesi'ndeki Gaziakdemir İlkokul'na giren 2 kişi, ses kayıt cihazı, mikrofon, hoparlör ve kantindeki kaşık çatal takımını aldı. Sabah okula gelen yöneticiler hırsızlığı fark edince polise haber verdi. Gelen polis ekibi güvenlik kamerası görüntülerinden ve parmak izinden şüpheliler C.U. ve İ.A.'yı yakaladı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hırsız suçundun tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA