Okulları tatil eden vali, sosyal medyada ilgi odağı oldu

KONYA Valisi Yakup Canbolat, yoğun kar yağışı nedeniyle okulları tatil edince sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Konya'da yaklaşık iki haftadır aralıklarla süren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yer yer karın yüksekliği 45 santimetreye yüksek kesimlerde de 1 metreye ulaştı. Bugün öğleden sonra başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bunun üzerine öğrenciler, Vali Yakup Canbolat'ın twitter hesabına okulların yarın tatil edilmesi konusunda mesajlar yağdırdı. Vali Canbolat'da bu mesajları kendi sayfasından retweetledi. Vali Canbolat, saat 23.30 sıralarında merkez ilçeler Selçuklu, Meram ve Karatay'da, yarın okulların tatil olduğunu twitter hesabından duyurdu. Bunun üzerine de öğrenciler, Vali Canbolat'a, teşekkürlerini attıkları esprili twitterlerle iletti.



DHA