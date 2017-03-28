Öldüren ve kör eden sahte rakı davasına devam edildi

İZMİR'in Konak İlçesi'nde, işlettikleri marketlerde sahte rakı satıp 4 kişinin ölümüne, 4 kişide de görme kaybı ve iç organlarında hasar oluşmasına neden oldukları iddia edilen, 4'ü tutuklu 8 sanığın 112'şer yıl hapis cezası istemiyle yargılandıkları davaya devam edildi. Duruşmada ifade veren mağdurlardan Muhsin Tahir Soyuöz, gözlerinde yüzde 94 görme kaybı meydana geldiğini söyledi.

Konak'ta 2015 yılı Kasım ayında sahte rakı içen Şenol Kaba, Birol Bacaklı, Gürkan Tapınç ve Özkan Yaman yaşamını yitirdi. Aynı sahte rakılardan içen Engin Dengiz, Beyazıt Macarlar, Fuat Göksu ve Muhsin Tahir Soyuöz'de ise görme kaybı ve iç organlarında hasar oluştu. Hatay ve İkiçeşmelik semtlerindeki marketlerinde sahte rakıları sattıkları iddia edilen Habip B., eşi Hatice B., Orçun Y., Çağdaş M. ve Ertan Ö. tutuklandı, Fedai Tufan T. ile yine market işleten Zehni G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ölüm saçan rakıları asıl piyasa sürdüğü iddia edilen ve terzilik yapan Şaban S. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı. Tutuklu sanıklardan Hatice B. ise daha sonra serbest bırakıldı.

'UCUZ DİYE İÇMEK İÇİN ALDIM'

İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına 112'şer yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar Habip B., Orçun Y., Çağdaş M., Ertan Ö. ve tutuksuz yargılanan Hatice B. ile içtiği sahte rakıdan dolayı yüzde 94 görme kaybı oluşan mağdur Muhsin Tahir Soyuöz ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada ifade veren tutuklu sanıklardan Habip B. ise savunmasında şunları söyledi:

"Ölenleri tanımam. Ben kimseye kaçak rakı satmadım. Alkole düşkün olduğumdan ve ucuz olduğu için kaçak üretildiğini bildiğim rakıyı içmek için aldım. Rakının meyveden, üzümden yapıldığını biliyordum. Ucuz olduğu için aldığım rakıyı ortaya koydum, arkadaşlarımla birlikte içtim. Rakının içerisine ölüme ve yaralamaya neden olan maddeyi kim koymuşsa mahkeme huzurunda söylesin."

Sanık Çağdaş M. ise "Ben ölen Özkan Yaman'a kaçak içki satmadım. Olası kasıtla ölüme neden olmadım. Ben sadece Ertan ile Orçun'u tanıştırdım. Bunun dışında dava konusu eylemlerle bir ilgim yoktur" diye konuştu.

Sanık Ertan Ö. kimseye kaçak rakı satmadığını, ucuz olduğu için kendisinin de kaçak üretildiğini bildiğim rakıyı alıp içtiğini kaydederek, "Ben de ölebililirdim, mağdur olabilirdim" dedi.

Orçun Y. ise "Evimde yapılan aramada ele geçen ve metil alkol olduğu söyleyen sıvı aslında tinerdir. Ben bunu hep dile getirdim, ispatlamaya çalıştım ama bir türlü ispatlayamadım. Bilirkişi raporlarını kabul etmiyorum" diye savunma yaptı.

Tutuksuz sanık Hatice B. ise avukatı gelmediği için savunma yapmadı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Market işleten Zehni G.'den, 1.5 litre sahte rakıyı para vermeden aldığını ve iki gün boyunca içtiğini, üçüncü günde koma halinde hastaneye kaldırıldığını söyleyen mağdur Muhsin Tahir Soyuöz ise şöyle konuştu:

"Hastanede uzun süre tedavi gördüm. Son bir yıldır aynı kişiden sahte rakı alıyordum. Rakının litresi 25 lira. En son aldığım rakıya metil alkol katıldığı için hastalandım, gözlerimde yüzde 94 görme yeteneği kaybı oluştu. Kaçak rakıya kimin metil alkol kattığını bilmiyorum. Bunu yapan kişi hakkında şikayetçiyim" dedi.

Duruşmada, tutuklu dört sanık ile avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahekeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı mayıs ayına erteledi.

DHA