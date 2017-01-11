Öldürülen saldırganının babası: Oğlumun akli dengesi bozuk

GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü önünde bir polisin yaralandığı çatışmada ölü ele geçirilen saldırganın akli dengesi bozuk olan 30 yaşındaki Müslüm Kasar olduğu ortaya çıktı. İlk anda terör eylemi sanılan ve kentte tedirginliğe yol açan saldırganın babası Musa Kasar, oğlunun cenazesinin almak için geldiği morgda, "Oğlumun akli dengesi yerinde değildir. Raporu da var. Oğluma terörist denilmesinden rahatsız oluyorum" dedi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne dün saat 15.20'de gelen bir kişi, üzerindeki kurusıkıdan çevrilme tabancayla polise ateş açarak içeri girmeye çalıştı. Polisin de ateşle karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Kısa süreli çatışmada 1 polis yaralanırken, saldırgan ise öldürüldü. Olayın terör saldırısı sanılması üzerine polis geniş çaplı soruşturma başlattı. İkinci bir terörist olduğu iddiası üzerine bölgede geniş çaplı operasyon düzenlendi, ancak sonuç alınamadı. Akşam saatlerinde terörist sanılan saldırganın akli dengesinin bozuk olduğu saptanırken, onu polise saldırması için terör örgütlerinin yönlendirmiş olabileceği ihtimali de araştırılıyor.

Yapılan inceleme sonrası saldırgan Müslüm Kasar'ın cesedi otopsi yapılmak üzere, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dün gece evinde inceleme yapılan ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmayan saldırgan Kasar'ın cesedi, yakınları tarafından da teşhis edildi.

"OĞLUM RAPORLU AKIL hastası"

Ailesine ait bakkal dükkanında çalışan 5 yıllık evli ve çocuğu olmadığı öğrenilen Müslüm Kasar'ın, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi. Saldırı sırasında 1 polisi yaralayan ve çatışmada öldürülen Müslüm Kasar'ın babası Musa Kasar bugün oğlunun cenazesini almak üzere Adli Tıp Kurumu morguna geldi.

Burada gazetecilere konuşan Musa Kasar, oğlunun akıl sağlığının bozuk olduğuna ilişkin raporu bulunduğunu ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının olmadığını belirterek şöyle dedi:

"Benim oğlum tedavi gören bir insan. Defalarca hastanelere götürdük. İlaç kullandı ve ilaç kullanmaya devam ediyor. Oğlum askere de gitti, fakat burada kendisinin durumunu görenler ona silah bile vermediler. Olayın yaşandığı gün de kendisine mont almak için çarşıya gitti. Nerden bulduğunu bilmediğim bir silahla emniyete ateş edince öldürülmüş. Oğluma terörist denilmesinden rahatsız oluyorum. Benim oğlum raporlu bir engelli. Akli dengesi yok fakat herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı da yok."

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE ÖNLEMLER ARTIRILDI

Saldırının ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önündeki önlemler bir kez daha arttırılarak, demir bariyerler yerleştirildi.

Saldırıda yaralanan ve özel bir hastaneye götürülen polis memuru Hakan İmarak'ın tedavisi ise sürüyor. Polisle girdiği çatışmada öldürülen Müslüm Kasar'ın cenazesinin ise öğle saatinde toprağa verileceği bildirildi.

DHA