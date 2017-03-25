Oltu'da bayraklı fener alayı coşkusu (2)

ÖĞRENCİLER, ERMENİ İŞGALİ VE KURTULUŞU CANLANDIRDI

Oltu’nun işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü nedeniyle bugün sabah saatlerinde Çarşıbaşı'nda atlılar davul zurna eşliğinde gösterilerde bulundu. Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi 9 yaşındaki Mehmet Varol'un at üzerinde yaptığı gösteri, büyük alkış topladı. Saat 09.30’da Atatürk Anıtı’ndaki çelenk konulmasının ardından bayramının kutlanacağı 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na geçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından İbni Sina Oltu Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, kurtuluşu canlandırdı. Kadınlar bir tarafta canlı olarak ekmek pişirirken, kırmızı kıyafetli temsili Ermeni askerleri tarafından kentin işgali canlandırıldı. Göç olayının ardından yine aynı lisenin öğrencilerinden oluşan Milis Kuvvetleri, kente girerek işgalden kurtardı. Büyük alkış alan bu gösterinin ardından Askeri Birlik, tören alanından koşar adım geçti.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen yaptıkları konuşmalarda halkın bayramını kutladılar. Kurtuluş programı Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının gösteriyle sona erdi. Kurtuluş törenlerine Vali Yardımcısı Hamza Özer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Garnizon Komutanı Yarbay İlhan Yıldız, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Birinci, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, çevre ilçelerin belediye başkanları, kurum amirleri, öğrenciler ve Oltulu vatandaşlar katıldı.

DHA