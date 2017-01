Oltu'nun Raki'si kar, kış dinlemiyor

ERZURUM'un Oltu ilçesinde yaşayan 'Raki Dede' lakaplı 57 yaşındaki Nizam Kul, 30 yıldır yaz-kış demeden her gün 1700 metre yükseklikteki Sitare Dağı'na tırmanıyor.

Evli, 3 çocuk ve 3 torun sahibi 'Raki Dede', spor yaparak yaşamını renklendiriyor. Yaz-kış, kar-çamur demeden her gün ağaçlara tırmanıp, büyük kaya parçalarını kaldırıp, ilçenin hemen yanındaki Sitare Dağ'na tırmanan Nizam Kul, spor yapınca mutlu olduğunu bildirdi. Bugüne kadar geçimini sağlamak için sabit bir işi olmadığını ve ara işlerde çalıştığını söyleyen Nizam Kul, çok sağlık olduğunu ve kololay kolay doktora gitmediğini belirtti. Nizam Kul, şunları söyledi:

"En son ne zaman doktora gittim hatırlamıyorum. Sağlımı her gün zirvesine çıktığım Sitare Dağına borçluyum. Atalarımızın dediği gibi işleyen demir pas tutmaz. Kendimi bildim bileli spor yaparım. Benim için bu dağa çıkmak bir tutku. Tırmanmadan önce ağaçlara çıkıp, kayaları kaldırarak ısınma hareketleri yapıyorum. Bu parkurda rakip tanımıyorum. Gençlere tek öğüdüm kötü alışkanlıklardan uzak durup, kendilerini spora vermeleridir."

