Ölüme neden olan alkolü sürücüye 5 yıl 10 ay hapis

KAYSERİ'de 2015 yılı Aralık ayında 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden olan ve kaza günü kanında 2.30 promil alkollü olduğu belirlenen Ali Özel'e, 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralamasına' neden olma suçundan 5 yıl 10 hapis cezası verilerek tutuklandı.

Kaza, Merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Uğurevler Mahallesi ile Sivas Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. 54 yaşındaki Ali Özel yönetimindeki otomobil, karşı yönde seyreden Mirza Polat yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile otomobil içinde bulunan 3 çocuk babası Mehmet Ali Çakmak öldü. Otomobil sürücü Miraz Polat da hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Ali Özel'in kaza sırasında kanında 2.30 promil alkol çıktığı ve kırmızı ışık ihlalinde bulunduğu ortaya çıktı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava da tutuksuz yargılanan otomobil sürücüsü Ali Özel, kazada ölen Mehmet Ali Çakmak'ın eşi Vildan ve kazada yaralı kurtulan Mirza Polat hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen Özel, olaydan çok üzgün olduğunu söyledi. Eşini kaybeden Vildan Çakmak ise ifadesinde "Bu sanık alkollü olarak sadece eşimi öldürmedi, olayın ardından kahrından dolayı ölen kaynanamın da katilidir. Adalet yerini bulsun. 3 yetimle ortada kaldım" dedi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuksuz yargılanan Ali Özel'in tutuklanmasına karar vererek, sanığa 'Bilinçli Taksirle Bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralamasına' neden olma suçundan 5 yıl 10 hapis cezası verildi.

DHA