Ömer Halisdemir davası öncesi Ak Parti Gençlik Kolları'ndan açıklama

15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sırasında şehit olan Ömer Halisdemir için Ankara Adliyesi 14. Ağır Ceza Mahkemesinde dava görülmeye başladı. Dava başlamadan önce adliye önünde Ak Parti Gençlik Kolları üyeleri dava ile ilgili açıklama yapmak için bir araya geldi. Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, 15 Temmuz gecesi tankların önüne geçerek darbe girişimine engel olan milletin hakkının ödenemeyeceğini ve Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz gecesinin en kıymetli sembollerinden olduğunu ifade etti. Ecertaş, Ömer Halisdemir için "Devletine milletine vatanına saldırıya girişmiş başka ellerin maşası aşağılık darbecilerin planını aslan gibi kükreyerek alınlarına yerleştirdiği bir mermi ile yerle yeksan etmiştir. Canından malından sevdiklerinden vazgeçmiş gözünü kırpmadan tek başına bu vatan hainlerine karşı saldırıya geçmiş ve darbe girişiminin durdurulmasında en önemli mihenk taşlarından olmuştur" sözlerine yer verdi. Ecertaş, Ankara 14. ceza mahkemesinde görülecek olan davası için "Mahkemelerimizin ve hakimlerimizin bu milletin vicdanını taşıdıklarını ve adaleti tesis edecekleri noktasında güvenimiz tamdır" dedi.

DHA