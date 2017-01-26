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Samsun Haberi: OMÜ personellerine FETÖ operasyonu: 11 kişi gözaltında

OMÜ personellerine FETÖ operasyonu: 11 kişi gözaltında
14:2026 Ocak 2017
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OMÜ personellerine FETÖ operasyonu: 11 kişi gözaltında
OMÜ personellerine FETÖ operasyonu: 11 kişi gözaltında

SAMSUN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görevli 4'ü kadın toplam 11 kişiyi gözaltına aldı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görevli yardımcı doçentler G.K. ve K.Ö., öğretim görevlisi H.E.A., araştırma görevlileri S.A.C. ile F.M.Y, idari personeller M.G., M.D. ve E.S., işçiler F.D., Y.C. ve C.T.'yi örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına aldı. Ayrıca ekipler şüphelilerin evlerinde yaptığı aramada bilgisayar ve dizüstü bilgisayarlara da el koydu. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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