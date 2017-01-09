Önce güvenlik kamerasını kapattı

DENİZLİ'de hırsızlık amacıyla camını kırdığı kafeye giren bir kişi, önce güvenlik kamerasının kayıt cihazını kapattı, ardından işyerindeki paraları ve dizüstü bilgisayarı çaldı.

Olay, bugün saat 05.00 sıralarında, Delikliçınar Meydanı'ndaki 'Copper Jack' adlı kafede meydana geldi. İşyerinin camını karıp içeriye giren yüzü kar maskeli bir kişi, elindeki cep telefonunun ışığıyla ilk olarak kasaya yöneldi. Kasanın altındaki güvenlik kamerasının kontrol paneline ulaşan hırsız, kaydı durduktan sonra kasadaki paraları ve bir dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı. Hırsızın işyerine girmesi ve kasanın altındaki kamera sistemini devre dışı bırakma anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, hırsızın kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

DHA