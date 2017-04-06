Op. Dr. Özdemir: Türkiye'de en çok sezaryen Tunceli'de yapılıyor

TUNCELİ Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr Çağdaş Özdemir, Türkiye'nin en yüksek oranda sezaryen ile doğumun Tunceli'de yapıldığını ve bu oranın düşürülmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Tunceli Devlet Hastanesi tarafından hastanenin toplantı salanonda düzenlenen eğitim programına katılan kadınlara gebelik konusunda çeşitli konularda eğitim veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr Çağdaş Özdemir, Türkiye genelinde en çok sezaryenle doğumun Tunceli'de gerçekleştiğini anlattı. Bu oranı düşürmek için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Demir, "Türkiye'nin en yüksek sezaryen oranına sahip Tunceli'dir. İnsanların kafasında özellikle doğumla ilgili yanlış bilgiler, yanlış haberler, özellikle internetten duydukları yanlış haberlerden kaynaklı doğumla ilgili korkuları mevcuttu. Daha sonrasında fizyoterapist arkadaşımızla beraber bunun ilk aşaması olan gebe eğitimine başladık. Aslında birkaç aşaması var. Hastaların kendi vücutlarıyla ilgili, doğumla ilgili bilgileri almaları, egzersiz hareketleri hepsini içeren bir eğitim. Şimdilik başladığımız bu gebe eğitimi ile bir kez bile buraya gelen hastalarımızda inanılmaz bir başarı yakaladık normal doğum sayısı konusunda. Öncesinde yüzde 60-80 olan doğumların sezaryen olma olasılığı yaklaşık yüzde 40'ın altına düştü. Yüzde 20'lere düştüğümüz aylarımız oluyor. Bunlar 6 ay içerisinde ulaştığımız rakamlar. Sadece hastalarımız bir kere gelerek bu aşamayı atlatıyorlar. Türkiye'nin en çok okuyanlar burada ama tam aksine en çok sezaryen olan nüfusu da burada. İnsanlar normal doğumun iyi olduğunu biliyorlar, okuyorlar ama laflarındaki soruları atamıyorlardı, korkuları atamıyorlardı. Nüfusun yaşlı olmasına bağlı sezaryen oranlarını ne kadar düşürmeye çalışsak da tabii ki düşüremiyoruz. Çok ileri yaş popülasyonumuz var burada" dedi.

"SEZARYEN RİSKLİ AMELİYATTIR"

Sezaryenin riskli bir ameliyat olduğunu ifade eden Op. Dr. Özdemir, sezaryenle oluşabilecek komplikasyonları hastanın ömür boyu taşımak zorunda kaldığını dile getirdi. Normal doğumun fizyolojik bir olay olduğunu aktaran Dr. Özdemir, "Bunu aşmak için bir eğitimle beraber insanlar vücutlarını daha iyi tanıyorlar buna daha rahat adapte oluyorlar. Burada doğum ağrılarını azaltmaya çalışıyoruz. İnsanların daha rahat doğum yapmalarını psikolojisinin düzelmesini sağlıyoruz. Yaptığımız egzersizlerle vücut kaslarının genişlemesine, daha rahat doğuma neden oluyor" diye konuştu.

Tunceli'de evli çiftlerin genelde tek çocuk tercihi yaptıklarını anlatan Op. Dr. Özdemir, ikinci çocuk tercihinin çok az olduğunu ve kent genelinde 2016 yılına kadar doğumların ağırlıklı olarak sezaryen ile yapıldığını belirterek şöyle konuştu;

"Tunceli, Türkiye'nin en yüksek sezaryen oranına sahipti. Biz bu durumu görünce bir gebe eğitim proğramı yaparak kadınların sağlıklı bir doğum ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirmesi için hastane olarak bir dizi çalışmalar yürütüyoruz. Yaptığımız gebe eğitip programlarına il genelindeki gebelerin çoğuna ulaşmaya çalışıyoruz ve katılmalarını sağlıyoruz. Son bir yıl içinde yaptığımız çalışmalar ile gebe eğitim programlarımıza katılan gebe kadınların yüzde 78'i normal doğum yaptı ve bu oran bizim için çok iyi şimdi eğitim programlarımızı arttırarak bu rakamı daha yukarılara çekmek istiyoruz. Tunceli'de yüzde 60-80 aralığında bir sezaryen oranı varmış bu primal sezaryenlerin. Şu andaki rakamlar yüzde 40 ile 20 oranına düştü. Eğitime alıp da normal doğum yapanlar yüzde 78-80 civarında."

DHA