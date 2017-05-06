Operasyon yapılan daireye 15 gün önce taşınılmış

İbrahim AKTÜRK/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de gece DHKPC'ye yönelik düzenlenen operasyonda ölen Sıla Abalay'ın kaldığı apartman sakinleri yaşanan olayı anlattı. Silah seslerinin art arda geldiğini söyleyen bina sakinleri, operasyonun yapıldığı daireye 15 gün önce taşınıldığını söyledi.

Gece saatlerinde Küçükçekmece, Yeşilova Mahallesi Tansel Caddesi Terzi Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katına yapılan operasyonda polisle çatışmaya girdiği iddia edilen 18 yaşındaki Sıla Abalay öldürülmüştü. Operasyon yapılan dairenin kapısı mühürlenerek kapatıldı. Bina sakinleri operasyon sırasında yaşananları anlattı. Aynı apartmanda oturan Aylin Turan, gece yoğun silah sesleri duyulduğunu, bu nedenle korktuklarını ve daha sonra olayın detaylarını haberlerden öğrendiğini söyledi. Bir başka bina sakini ise, operasyonun yapıldığı daireye yaklaşık 15 gün önce taşınıldığını ancak taşınan kişileri tanımadıklarını ve daha önce görmediğini söyledi.

DHA