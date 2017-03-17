OPET'in kurucusu Öztürk: 'Kadınlar için eğitim erkeklerden daha önemli'

OPET Yönetim Kurulu kurucu üyesi Nurten Öztürk, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin '2. İnsan Kaynakları Zirvesi: Fark Yaratanlar' başlıklı etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Kadını değiştirecek olan en temel şey eğitim. Onun için kadınlar için eğitim erkeklerden daha önemli. Kadınların çalışması gerektiğine inanıyorum. Bayilerimize de kadın pompa görevlisi almaları yönünde tavsiyelerde bulunuyorum" dedi.

Türkiye'ye yerli şirket kurma ve en iyisini yapma sözüyle yola çıktılarını belirten OPET Yönetim Kurulu kurucu üyesi Nurten Öztürk, "Başarı öykümüzün anahtarı önce benzin istasyonu değil, önce insan vizyonundan geliyor. Biz sektöre girinceye dek akaryakıt istasyonları araçlar için çalışıyormuş. Ama biz aracı kullanana hizmet vermeye başladık. İnsanlarımız bunu fark etti" dedi.

Sosyal sorumluluk projelerinin dikkat çektiğini, ilk projeleri temiz tuvalet kampanyasıyla 9 milyon kişiye ulaştıklarını, bugüne kadar 100 milyon doların üstünde harcama yaptıklarını bildirdi. Kendisinin de köyde yetiştiğini, köylerin 1950'li yıllardaki gibi kaldığını ifade eden Öztürk, Çanakkale – Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleştirdikleri 'Tarihe Saygı' projesiyle köyleri ve tarihi alanları düzenlediklerini, 2006 yılından bu yana projeye 30 milyon dolar aktardıklarını belirtti. Öztürk, "Projelerimiz sonlanmıyor. Yaşayan ve sürekliliği olan projeler hayata geçiyoruz. İstasyonlarımızı yeşillendiriyoruz ve takibini yapıyoruz. Uluslararası teklifler alıyoruz. Mekke, Medine, Riyad'da temiz tuvalet kampanyamızla ilgili eğitimler verdik. Türkiye'de tuvalet sorunu büyük ölçüde kalmadı. Türk Standartlar Enstitüsü'nün tuvalet standartlarını belirledik" diye konuştu.

"GENÇLER CESUR OLMALI"

Gençlere destek olunmasını isteyen Öztürk, "Gençleri çok seviyorum. Anlamaya çalışıyorum yine de yüzde yüz anlıyorum diyemem. Onları, yaşamın karanlık dehlizleri arasında yollarını kaybolmalarına izin vermeden hedeflerini doğrultusunda ilerlemeleri sağlamalıyız. Eğer çocuklarım olmasaydı belki yurtdışına daha geç bir süreçte çıkardım. Belki çocuklarımın geleceğini düşünmek zorunda olmasaydım, bu kadar çalışmama gerek olmazdı. Girişimcilik aslında yaşamaktır. Yani hissetmek, hissettiklerini yapabilmektir. Ben bu cesareti çok kişide görüyorum. Elbette engeller çıkacaktır. Suyun önüne engel koyduğunuzda o engel küçükse su engeli çok kolay aşar. Engeli daha da yükseltirseniz, su olduğu yerde güçlenir, güçlenip o engeli aşar. Onun için ufak tefek engellere takılıp da yolumuzdan vazgeçmeliyim. Girişimcilik bana göre cesarettir."

"KADINLAR EĞİTİM ALMALI VE ÇALIŞMALI"

Zamanın hızla geçtiğini ve değişimin gerisinde kalınamayacağına dikkat çeken Öztürk, tarihe, büyüklere saygı gibi bazı değerlerde tutucu olunması gerektiğine inandığını bildirdi. Atatürk'ün en büyük hayranlarından biri olduğunu, kadınla erkeğin iki cinsten oluştuğunu ancak kadınların her işi yapabildiğini vurgulayan Öztürk, kadınlara şu tavsiyelerde bulundu:

"Erkeklerin yaptığı her işin kadınların da yapabildiğini düşünüyorum. Yeniden dünyaya gelecek olsanız kadın olarak mı gelmek isterdiniz, diye soruyorlar. 100 kez dünyaya gelsem yine kadın olarak dünyaya gelmek isterdim. Özgecanlara, araçlarda tekmelenen, öldürülen, evlere kapatılmak zorunda kalanlar, erkek baskısıyla sokağa çıkamayan kadınlarımıza üzülüyorum. Bunun yanında kendimi çok şanslı hissediyorum. Düşündüklerini yapma fırsatı bulabildiğim için çok mutluyum. Bunun nedeninin çalışan kadın ve aynı zamanda eğitim görmüş olmama bağlıyorum. Kadını değiştirecek olan en temel şey eğitim. Onun için kadınlar için eğitim, erkeklerden daha önemli. Kadınların çalışması gerektiğine inanıyorum. Bayilerimize de kadın pompa görevlisi almaları yönünde tavsiyelerde bulunuyorum."

DHA