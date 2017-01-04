Ordu’da 1 saatlik şehir içi geçişi 10 dakikaya inecek

– ORDU Valisi İrfan Balkanlıoğlu, çalışmaları 4 yıl önce başlanan Ordu Çevre Yolu’nda birinci etabın yaz mevsiminde tamamlanarak araç trafiğine açılacağını, yazın günlük 110 bin aracın geçiş yaptığı şehir içi transit geçişte 1 saat süren seyahat süresinin 10 dakikaya ineceğini söyledi.

Ordu’da kent merkezinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda araç trafiğinin yoğun olması nedeniyle, 4 yıl önce çalışma başlatıldı. Perşembe ilçesi Akçaova'dan başlayıp Boztepe'nin altından biri 3 bin 300 metrelik diğeri 2 bin metrelik toplam 5 bin 300 metrelik iki ayrı tünelle, viyadükler ve duble yollarla Ordu’yu arkadan geçerek sahil yoluna bağlanacak 22 kilometrelik yolun ilk etabı olan 10 kilometrelik bölümünde çalışmalar hızla sürüyor. Tünel ve viyadük inşaatlarının bitirildiği yolda halen kavşak çalışmaları yapılıyor. Yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda 4 adet viyadük, 4 adet köprü, 12 adet alt geçit, 4'ü köprülü 16 kavşak, 9 kilometre uzunluğunda çift tüplü 6 tünel bulunan 22 kilometrelik yolun açılması Karadeniz Sahil Yolu’nda 1 saat süren Ordu şehir içi transit geçişi de 10 dakikaya indirecek.

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, toplam 1 milyar TL’ye mal olan şu ana kadar yaklaşık 700 milyon lira harcanan Ordu Çevre Yolu çalışmalarını inceleyerek, yolun yaz mevsiminde birinci etabının hizmete açılmasıyla araç trafiğinde önemli rahatlama meydana geleceğini söyledi.

Karadeniz Sahil Yolu’ndaki Ordu şehir içi geçişin yaz mevsiminde, trafiğin yoğun olduğu zamanlarda 1 ile 1.5 saat sürdüğünü, yıllık 30 milyon TL üzerinde de ekonomik kayıp yaşandığını belirten Vali Balkanlıoğlu, “Bu yol şu anda yüzde 90 seviyesinde tamamlandı. Aksilik olmadığı takdirde Ordu Çevre Yolu'nun birinci etabı, trafiğin yoğun olduğu yaz mevsimine hizmete girecek. Transit geçiş yapan araçlar rahatlıkla yoluna devam edecek. Toplam 21.4 kilometreye tekabül eden Ordu Çevre Yolu’nun birinci etabı olan 10.7 kilometresinde yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Ordu trafiğinde özellikle de bayramların başlangıç ve bitiş tarihlerinde, günlük 110 bin aracı bulan yoğunluk söz konusu oluyor. Şehir içi trafiği bazen 1,5 saat sürebiliyor. Dolayısıyla yıllık ekonomik kayıp da 30 milyon TL’nin üzerinde oluyor. Sadece bu trafikte kaybedilen mazot ve benzin masrafı. Hava kirliliği ve zaman kaybı da çabası” dedi.

Çevre Yolu bünyesinde yapılan tünel viyadüklerin de önem taşıdığını vurgulayan Vali Balkanlıoğlu, “Burada yapılan viyadükler ve tüneller tam anlamıyla bittiğinde, çevreyolu hizmete girdiğinde trafiğin akışına sürat kazandıracak, büyük ekonomik tasarrufun yanı sıra, hava kirliliğine de bir çözüm olacak. İnşallah, bütün alt yapısı, işaretleri, lambası ve aydınlatmalarıyla birlikte, yaz mevsimine biteceği yönünde müjdeler var. Çalışmalar bu hızla devam ederse bitmemesi için hiçbir neden yok” diye konuştu.

DHA