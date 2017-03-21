Ordu'da 11 FETÖ şüphelisi tutuklandı

ORDU merkezli Samsun ve Adana'da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 16 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün kriptolu haberleşme aracı ByLock'u kullandıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 33 şüpheliden 27'si 5 gün önce gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 6 kamu görevlisinin aranmasına devam edilirken, Ordu, Samsun ve Adana'da gözaltına alınarak Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 27 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Öğretmen, imam ve kamu görevlilerinden oluşan 27 şüpheliden 11'i nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA