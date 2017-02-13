Ordu’da 5 ilçede okullara kar tatili

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)– ORDU’da özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 5 ilçede okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi.

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çamaş, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe ve Korgan ilçelerinde eğitimöğretime 14 Şubat Salı günü 1 gün süreyle ara verileceği belirtildi.

Öte yandan kar nedeniyle kapanan mahalle yollarının açılması için karayolları ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.



DHA