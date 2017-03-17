Ordu’da, FETÖ şüphelisi 33 kişi hakkında gözaltı kararı

– ORDU'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtilerek, “Örgütün kriptolu haberleşme aracı Bylock'u kullandıkları tespit edilen ve kamu görevlilerinden oluşan 33 kişinin adreslerinde arama, elkoyma ve gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma halen devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için de soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

DHA