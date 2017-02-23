Ordu'da Genel Sekretere FETÖ gözaltısı

ORDU Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Opr. Dr. Mithat K.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentte operasyon düzenledi. Ekim 2016'da Ordu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği'ne atanan Opr. Dr. Mithat K. gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında aralarında sağlık çalışanları, öğretmen ve doktorların da olduğu 4 kişi daha gözaltına alındı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

DHA