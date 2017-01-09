Ordu’da kar nedeniyle 531 mahalle yolu ulaşıma kapandı

ORDU’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 531 mahalle yolu ulaşıma kapanırken, yüksek kesimlerde kar kalınlığının da 1.5 metreyi bulduğu belirtildi.

Ordu’da dün etkili olan yoğun kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde halen etkisini sürdürüyor. 753 mahalleden 531 mahallenin yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken, karayolları ve belediye ekipleri de karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Ordu’nun en yüksek rakımlı ilçelerinden olan Akkuş İlçesi’nde ise kar kalınlığının 1.5 metreye çıktığı belirtildi. Çeşitli yerlerde evlerinde rahatsızlanan 10 hasta kurtarılarak, iş makineleriyle açılan yolda, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kar nedeniyle, kentte elektrik, telefon ve su şebekelerinde meydana gelen arızalar nedeniyle hizmette de aksamalar yaşanıyor. Kapanan yollar nedeniyle belediye ekipleri de mahallelerde biriken çöpleri toplayamayınca, konteynerler doldu taştı.

DHA