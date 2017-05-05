Ordu’da yeni stadyum inşaatına yargı engeli

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi yapılarak, Ordu'ya yaklaşık 130 milyon TL'ye yapılacak olan 20 bin seyirci kapasiteli stadyum inşaatına, Orduspor Kulübü'nün konuyu mahkemeye taşıması nedeniyle başlanılamadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Ordu'ya yeni bir stadyum yapılması için proje hazırlandı. 130 milyon liraya mal olacak 20 bin seyirci kapasiteli stadın ihalesi yapıldı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü, stadın yapılacağı yerde bulunan Vali Kemal Yazıcıoğlu Orduspor Tesisleri'nde kiracı olan Orduspor Kulübü'nün tahliyesini istedi.

Orduspor Kulübü de Ordu İdare Mahkemesi'ne başvurarak, tesislerden tahliyesi ve burada bulunan çim yüzeyli futbol shasının da tahsisinin iptali istemiyle Ordu İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme'nin 13 Nisan 2017 tarihli ara kararı ile çim yüzeyli futbol sahasının tahsisinin iptaline dair Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün 31 Ocak 2017 gün ve 779 sayılı idari işleminin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.

Spor Toto 3'üncü Lig'de tutunamayıp bu sezon sonunda Bölgesel Amatör Lige düşen Orduspor, mahkemenin yürütmeyi durdurmaya ilişkin kararını kulübün resmi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“Mahkeme kararı davamıza ilişkin tesis edilen bir ara karar olup hukuki süreç devam etmektedir. Sayın Mahkeme'nin 13/04/2017 tarihli özetlenen kararı 03/05/2017 tarihinde kulübümüze tebliğ edilmiş olmakla, mahkeme kararının Orduspor sevgisini yüreğinde taşıyan değerli taraftarlarımız ile paylaşılmasına karar verilmiştir.”

YATIRIMI ENGELLEYECEK KARAR DEĞİL

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz ise ihaleyi kazanan müteahhit firmanın dün itibariyle çalışmaya başlaması gerektiğini, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı üzerine çalışmanın henüz başlamadığını, ancak bu kararın yatırımı engelleyecek bir karar olmadığını savundu.

DHA