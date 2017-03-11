Organize halde çalışan dilenciler mobeseye yakalandı

ADANA'da kavşaklarda cam silip, mendil satarak dilencilik yapanların sabah araçlarla yol kenarlarına bırakılması ve akşam buralardan alınıp götürülmesi mobese kameralarına yansıdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü, trafik ışıklarında ve halkın yoğun olduğu bölgelerde çeşitli bahanelerde dilendirilen çocuklara yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin bir hafta süren takibinde dilencilerin şebeke halinde çalıştıkları ve sabah servislerle bırakılıp, akşam da aynı şekilde toplandıkları belirlendi. Bu anlar mobese kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, sabah saatlerinde bir minibüsün yolun sağında durup, içinden çocukların da olduğu 5 kişiyi indirmesi yansıdı. Refüje çıkan dilencilerin trafik ışıklarında bekleyen araç sürücülerinden para istemesi, bir kadının kucağında bebeğiyle saatlerce yolda dilenmesi dikkat çekti. Akşam olduğunda ise dilencilerin kendilerini almak için gelen bir otomobile binerek bölgeden ayrılması kameralara yansıdı.

Görüntüleri inceleyen Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin 1 ve 9 Mart'ta düzenlediği operasyonlarda toplam 49 kişi yakalandı. 5'i Suriye uyruklu 9 kişi dilendirmek ve çocuk istismarından adliyeye sevk edilirken, 19'u Suriye uyruklu 40 dilenciye ise idari para cezası kesildi.

DHA