Organları 4 kişiye umut oldu

UŞAK'ta, geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 75 yaşındaki Ömer Aktaş'ın bağışlanan organları 4 hastaya umut oldu.

Karahallı İlçesi'ne bağlı Kırkyaren Köyü'ndeki eşini iki yıl önce kaybeden 4 çocuk babası Ömer Aktaş, geçen 28 Şubat'ta evinde fenalaşınca Uşak Kamu Hastaneler Birliği Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Aktaş'ın bugün saat 13.30'da beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Aktaş'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçildi. Ömer Aktaş'ın organları, yapılan operasyonla alındı. Aktaş'ın böbrekleri ve karaciğeri, nakil bekleyen 4 hastaya nakledilmek üzere Acıbadem Bursa Hastanesi'ne gönderildi.

Uşak Kamu Hastaneler Birliği Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Dr. Zafer Aydın, Ömer Aktaş'ın yakınlarının örnek bir davranış sergilediğini belirtti.

'BABAM ORGANLARI İLE UMUT OLACAK'

Karahallı'da özel bir öğrenci yurdu işleten Ömer Aktaş'ın oğlu Raşit Aktaş ise, "Babamdan alınan organlar inşallah acı içinde organ bekleyen vatandaşlara umut ve yeni bir can olur. Tüm dünyanın organ bağışı konusunda insanlık olarak duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.

Ömer Aktaş'ın cenazesinin yapılan işlemlerin ardından yarın öğle Karahallı'nın Kırkyaren Köyü Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

DHA