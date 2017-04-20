Organları üç kişiye can olacak

SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görürken beyin ölümü gerçekleşen Hüseyin Yılmaz'ın karaciğeri ve iki böbreği yakınları tarafından bağışlandı.

Atakum İlçesi'nde oturan 64 yaşındaki Hüseyin Yılmaz, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Yılmaz'ın durumu bu sabah kötüleşti. Yapılan tetkikler sonucunda Yılmaz'a beyin ölümü tanısı konuldu. Doktorlar organ nakli konusunda emekli asker olan Yılmaz'ın yakınları ile görüştü. Ailesi Yılmaz'ın organlarını bağışlama kararı aldı. Yılmaz'ın iki böbreği ve karaciğeri aynı hastanede yapılan operasyonla alındı. Karaciğer Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden gelen ve ameliyata katılan cerrah ekibi tarafından alınarak ambulans uçakla Samsun Çarşamba Havalima'nından Ankara'ya götürüldü. Diğer iki böbreğin ise aynı hastanede yapılacak ameliyatla iki hastaya nakledileceği belirtildi.



DHA