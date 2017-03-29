Organlarıyla 5 kişiye hayat veren Sami'nin cinayet sanıkları hakim karşısında

SAMSUN'da 16 yaşındaki Sami Ergün'ü, tabancayla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen 18 yaşındaki Ömür Dekke ile olaya karıştığı ileri sürülen 19 yaşındaki Hamdi Samet Mutlu'nun yargılanmasına başlandı.

Olay, yaklaşık 4 ay önce İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Olaydan 1 hafta önce aralarında Sami Ergün'ün bulunduğu gruptakiler, çıkan kavgada Ömür Dekke'yi bıçakla yaraladı. Yaralı Dekke iyileşmesinin ardından olay günü arkadaşı Hamdi Samet Mutlu'nun kullandığı motosikletin arkasında evine giderken Sami Ergün'ü gördü. Dekke, Ergün park içinde otururken motosikletten tabancayla iki el ateş ederek kaçtı. Açılan ateşle başından iki kurşunla ağır yaralanan Sami Ergün, çevredekiler tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yakalanan iki şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞİNCE ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Olaydan 10 gün sonra yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada beyin ölümü gerçekleşen Sami Ergün'ün ailesi çocuklarının karaciğeri, 2 böbreğini ve 2 korneasını bağışladı. Bağışlanan organlar Samsun ve Erzurum'daki hastalara nakledildi.

Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' ve 'suça iştirak' suçundan haklarında dava açılan tutuklu sanıklar Ömür Dekke ve Hamdi Samet Mutlu'nun yargılanmalarına bugün başlandı.

TABANCA KAZAYLA ATEŞ ALDI

Mahkeme heyetine ifade veren ve olayda tabancayı kullandığı öne sürülen Ömür Dekke, "Kavgada beni bıçakladı. Hastanede yatarken cep teleonumdan arayıp şikayetçi olursam beni öldüreceğini söyledi. Korktuğum için şikayetçi olamadım. Olay günü Hamdi Samet ile buluştuk. Ehliyetim olmadığı için motosikletimi Hamdi Samet kullanıyordu. Ben de arkasına bindim. Yavaş gittiğimiz sırada beni görem Sami, koşmaya başladı ve yanımıza geldi. Elini beline atınca ben de üzerimdeki ruhsatsız tabancayı çıkartıp korkutmak için havaya 1 el ateş ettim. O sırada motosiklet yan yatınca elimdeki tabanca kazayla ateş aldı. Öldürmek kastım yoktu" dedi. Diğer sanık ise avukatının mazeret verip duruşmaya katılmaması üzerine, "Avukatım geldiğinde savunma yapacağım. Daha önceki ifadelerim geçerlidir" diye konuştu.

Ölen çocuğunun organlarını bağışlayarak 5 kişiye hayat veren baba Süleyman Ergün ise iki sanıktan da şikayetçi olduğunu ve en ağır biçimde cezalandırılmalarını istedi.

Sanık ve tanık ifadelerinin tamamlayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

DHA